أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مواطن يستغيث بنجدة القاهرة لتحديد جلسة زراعة نخاع لابنته المريضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مواطن يستغيث بنجدة القاهرة لتحديد جلسة زراعة نخاع لابنته المريضة

01:12 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    094daedddf.jpg

  • عرض 3 صورة

    af02351784.jpg

  • عرض 3 صورة

    eba7bc6044.jpg

إعادة الألبوم

ضبط 10 طن و48 ألف عبوة

الألبوم التالى

ضبط 10 طن و48 ألف عبوة "سناكس" مجهولة المصدر

كتب - فتحي سليمان:

استغاث مواطن بنجدة مديرية أمن القاهرة، لمساعدته في تحديد جلسة زرع نخاع لإبنته التي تمر بحالة مرضية سيئة، حيث قرر بتضرره من عدم قبول أي مستشفى لإبنته لتوقيع الكشف الطبي عليها نظرًا لسوء حالتها الصحية.

وقالت مديرية أمن القاهرة، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- إن المواطن يدعى، "سامح.م"، 50 سنة، عامل، مقيم حدائق القبة، وقد طلب التوجه لغرفة العمليات الرئيسية لشرطة النجدة لتقديم استغاثة عاجلة نظرًا للحالة المرضية السيئة التي تمر بها ابنته وتدعى "إيمان"، 14 سنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة لأنها تعاني من مرض نادر النوع في الدم.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مشرف النجدة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة الصحة، وتم اصطحاب المبلغ ونجلته بسيارة نجدة وتوجيههما لهيئة التأمين الصحي عقب التنسيق مع رئيس هيئة التأمين الصحي الذي حدد ميعاد لنجلته بمستشفى أطفال للعرض على لجنة لفحص حالتها لعمل جراحة لزراعة نخاع لها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط هاربين من حكم بالمؤبد بقضية حرق مركز شرطة أبوقرقاص في المنيا

    أخبار

  • كشف لغز سرقة تبرعات كنيسة العذراء في الساحل

    أخبار

  • مصدر: "فتاة حلوان" لم تتقدم ببلاغ حول تعرضها للتحرش داخل ميكروباص

    أخبار

  • ضبط شاب وصديقته سرقا سيارة طالب بالإكراه في الشروق

    أخبار

إعلان

75d50916ca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية