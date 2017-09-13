مواطن يستغيث بنجدة القاهرة لتحديد جلسة زراعة نخاع لابنته المريضة

كتب - فتحي سليمان:

استغاث مواطن بنجدة مديرية أمن القاهرة، لمساعدته في تحديد جلسة زرع نخاع لإبنته التي تمر بحالة مرضية سيئة، حيث قرر بتضرره من عدم قبول أي مستشفى لإبنته لتوقيع الكشف الطبي عليها نظرًا لسوء حالتها الصحية.

وقالت مديرية أمن القاهرة، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- إن المواطن يدعى، "سامح.م"، 50 سنة، عامل، مقيم حدائق القبة، وقد طلب التوجه لغرفة العمليات الرئيسية لشرطة النجدة لتقديم استغاثة عاجلة نظرًا للحالة المرضية السيئة التي تمر بها ابنته وتدعى "إيمان"، 14 سنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة لأنها تعاني من مرض نادر النوع في الدم.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مشرف النجدة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة الصحة، وتم اصطحاب المبلغ ونجلته بسيارة نجدة وتوجيههما لهيئة التأمين الصحي عقب التنسيق مع رئيس هيئة التأمين الصحي الذي حدد ميعاد لنجلته بمستشفى أطفال مصر للعرض على لجنة لفحص حالتها لعمل جراحة لزراعة نخاع لها.