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إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

01:19 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

حالة تعد على الأراضي الزراعية

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، 26 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان و18 قيراطًا و 12 سهمًا، في إحدى حملات الإزالة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وقال مجدي نصر، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتين تعد بقرية شم البحرية وشم القبلية بمساحة قيراط و12 سهمًا، و3 حالات بجزيرة شارونة بمساحة 2 قيراط و6 أسهم، و20 حالة تعد في قرية ميانة بمساحة فدان و15 قيراطًا و6 أسهم، وحالة تعد بقرية أبا البلد بمساحة 12 سهمًا.

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