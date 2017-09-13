إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، 26 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان و18 قيراطًا و 12 سهمًا، في إحدى حملات الإزالة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وقال مجدي نصر، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتين تعد بقرية شم البحرية وشم القبلية بمساحة قيراط و12 سهمًا، و3 حالات بجزيرة شارونة بمساحة 2 قيراط و6 أسهم، و20 حالة تعد في قرية ميانة بمساحة فدان و15 قيراطًا و6 أسهم، وحالة تعد بقرية أبا البلد بمساحة 12 سهمًا.