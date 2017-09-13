القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بناحية "نبتيت" التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 5 أشخاص؛ حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بناحية "نبتيت".

وجرى ضبط المتهمين والأدوات المُستخدمة في التنقيب، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.