القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية
القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية
01:13 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
المتهمون
الشرقية – فاطمة الديب:
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بناحية "نبتيت" التابعة لدائرة المركز.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 5 أشخاص؛ حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بناحية "نبتيت".
وجرى ضبط المتهمين والأدوات المُستخدمة في التنقيب، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته سلاح آلي بالشرقية
-
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر
-
القبض على عاطل بحيازته 60 كيلو "بانجو" في الشرقية
-
بالصور.. التحقيق مع صاحب منزل ينقب عن الآثار في الغربية
إعلان
إعلان