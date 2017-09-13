أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية

01:13 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية

المتهمون

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بناحية "نبتيت" التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 5 أشخاص؛ حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بناحية "نبتيت".

وجرى ضبط المتهمين والأدوات المُستخدمة في التنقيب، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته سلاح آلي بالشرقية

    أخبار

  • بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته 60 كيلو "بانجو" في الشرقية

    أخبار

  • بالصور.. التحقيق مع صاحب منزل ينقب عن الآثار في الغربية

    أخبار

إعلان

a6e03c5f44.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض