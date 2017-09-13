هل يواصل رونالدو هواية التهديف في مستهل «الشامبيونزليج»؟

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رونالدو يأمل في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي في مستهل دوري الأبطال

يأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواصلة هوايته المفضلة في التسجيل في أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، كما فعل في المواسم الخمس الأخيرة، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أبويل نيقوسيا اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي في موسم 2012- 2013 وسجل 3 أهداف في شباك جالاتا سراي التركي في موسم 2013- 2014، وعاد في الموسم التالي ليسجل هدف في شباك بازل السويسري.

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وفي موسم 2015- 2016 سجل رونالدو 3 أهداف في شباك شاختار الأوكراني وفي الموسم الماضي سجل هدف في شباك سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويتصدر كريستيانو رونالدة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 105 أهداف ومن خلفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يملك في رصيده 96 هدف بعد الثنائية التي سجلها أمس في شباك يوفنتوس.