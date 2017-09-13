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الأمم المتحدة تتعهد بزيادة مساعداتها للروهينجا في بنجلاديش

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تتعهد بزيادة مساعداتها للروهينجا في بنجلاديش

12:58 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة تتعهد بزيادة مساعداتها للروهينجا في بنجلاديش

الروهينجا

دكا (أ ش أ)

تعهدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء بزيادة مساعداتها بشكل كبير للوفاء بمتطلبات الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه عدد كبير من مسلمي الروهينجا على حدود بنجلاديش بسبب العنف في ميانمار.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن جورج وليام أوكوث-أوبو مساعد المفوضية لشئون العمليات خلال زيارة تفقدية له لمخيمات اللاجئين من أقلية الروهينجا في بنجلاديش: "إن أعداد هؤلاء اللاجئين وصلت إلى أكثر من 400 ألف شخص، وإن هذا العدد يتطلب من المفوضية استجابة سريعة للتخفيف من معاناتهم".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت -في وقت سابق- هبوط رحلتي مساعدات في بنجلاديش؛ موجهه لمساعدة 25 ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار.

يشار إلى أن مسلمي الروهينجا يعانون من الاضطهاد في هذا البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعتبرهم الكثيرون في ولاية "راخين" وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.

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