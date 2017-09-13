رئيس المفوضية الأوروبية: بريطانيا ستندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس المفوضية الأوروبية "جان-كلود يونكر" إن البريطانيين سيندمون في أقرب وقت على مفاوضات خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

وأضاف يونكر - في خطابه عن حالة الاتحاد الأوروبي في بروكسل - أن بريطانيا "ستندم دائما" على التصويت على البريكست، إلا أنه أكد مواصلة العمل لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس كل شيء.

.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تأمين عقد صفقات تجارية جديدة مع كل من نيوزيلندا واستراليا، كما استبعد انضمام تركيا للاتحاد وأوضح أنه سيتم اقتراح سياسة ترحيل جديدة للمهاجرين بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

واقترح يونكر - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء - عقد قمة في 30 مارس عام 2019 - عقب يوم واحد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - في مدينة "سيبيو" الرومانية من أجل رسم مستقبل الاتحاد مع 27 دولة فقط، مشيرا إلى أنه "يتعين علينا احترام إرادة الشعب البريطاني، ولكننا سنحرز تقدما وسنواصل التحرك لأن خروج بريطانيا من الاتحاد ليس كل شيء وليس مستقبل أوروبا".

ودعا يونكر - خلال خطابه - الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدما في عقد صفقات تجارة حرة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية ستعمل على إنهاء محادثات في هذا الشأن مع المكسيك وتجمع "ميركوسور" لدول جنوب أمريكا اللاتينية بحلول نهاية العام الجاري.