وزير الآثار يشارك باحتفالية مرور 200 سنة على اكتشاف معبد "أبو سمبل"

كتبت - نسمة فرج:

أعرب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن تقديره للمجهودات التي قامت بها الدولة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في عملية نقل وإنقاذ معبدي أبو سمبل خلال القرن الماضي، والذي تم في إطار الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1962.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، مساء الثلاثاء، خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها السفارة المصرية بباريس للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل.

حضر الاحتفالية وزيرة الدفاع الفرنسية، وعدد من سفراء دول العالم بباريس، وأعضاء مجلس النواب الفرنسي، ووكالات الأنباء الفرنسية والعالمية.

واستعرض العناني في كلمته تاريخ المعبدين وأهم ما يميزهما من الناحية الأثرية. كما أطلع الحضور على خطوات مشروع نقل المعبدين، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل استئناف العمل في كافة المشاريع الأثرية المتوقفة لإنجازها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

ودعا وزير الآثار الحضور لزيارة مصر للاستمتاع بتراثها الفريد.

وتضمنت الاحتفالية عرض مجموعة من المستنسخات الأثرية التي استعارتها وزارة الخارجية من وزارة الآثار بمناسبة هذه الاحتفالية.