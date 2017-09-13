ندوات توعية بـ"أنفلونزا الطيور" و"السعار" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نظمت مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الأربعاء، ندوات توعية بمنطقتي جزيرة أرمنت الحيط، والعوامية ضد مرضي أنفلونزا الطيور والسعار.

وقالت الدكتورة دنيا زاد همام، مدير عام الإرشاد بمديرية الطب البيطري، إنه أقيمت ندوة إرشادية بالوحدة الصحية بجزيرة أرمنت الحيط تناولت أنفلونزا الطيور وسبل الذبح الآمن للطيور، والتعرف على الطيور المصابة والطيور السليمة.

وأضافت همام، أنه أقيمت ندوة بيطرية بمديرية الصحة بالعوامية حول مرض السعار بمناسبة اليوم العالمي لمرض السعار، واشتملت الندوة على التعريف بأعراض مرض السعار وسبل علاجه.

وأشارت همام، إلى دور مديرية الطب البيطري في إعدام كلاب الشوارع المصابة بالمرض.