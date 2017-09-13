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بالصور.. البدء في إنشاء المركز اللوجيستي للمستلزمات الطبية بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. البدء في إنشاء المركز اللوجيستي للمستلزمات الطبية بالأقصر

12:39 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

بحث محمد بدر محافظ الأقصر، مع اللجنة المشكلة من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور عماد زايد، إجراءات البدء في إنشاء المركز الطبي اللوجيستي للمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية.

وأوضح زايد أن اللجنة تفقدت موقع المركز وأبدت موافقتها عليه وسيبدء العمل بتجهيز المركز ليكون أول مركز لوجيستي طبي خارج القاهرة، يخدم كافة محافظات جنوب الصعيد من خلال توريد كافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية لكافة المستشفيات والوحدات والمنشآت الصحية التابعة للوزارة الأمر الذي سيوفر ملايين الجنيهات التي كانت تصرف على سيارات الشحن والنقل للتوصيل لمحافظات الصعيد، كما أن وجود المركز بمحافظة الأقصر يجعل من السهل إتاحة وتوفير المستلزمات والأدوية حال حدوث الأزمات.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم اختيار مبنى المخبز المليوني ليستغل في إنشاء المركز اللوجيستي الطبي، وذلك لتوفير نفقات تجهيزات البنية الأساسية خاصة، وأن مساحة هذا الموقع حوالي 4000 متر مربع، ما يسمح بتقسيمه ليشتمل كافة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، كما أنه في حالة الرغبة في توسيع المركز مستقبلاً سيكون من السهل التوسع رأسيًا، مشيرًا إلى أن كافة إجراءات وتجهيزات المركز اللوجيستي قيد التنفيذ حيث سيتم افتتاحه خلال الشهور المقبلة، ليكون أول صرح طبي، بصعيد للمستلزمات والأجهزة الطبية وغير الطبية والأدوية.

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