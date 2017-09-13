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إزالة 30 حالة تعد على أرض أملاك الدولة في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 30 حالة تعد على أرض أملاك الدولة في المنيا

12:34 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

إزالة 30 حالة تعد على أرض أملاك الدولة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، 30 حالة تعد، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببني مزار والأجهزة التنفيذية والأمنية وأملاك الدولة بالمركز، للحفاظ على الأراضي ومنع التعدي عليها والتصدي بكل حزم للمخالفين.

وأوضح إسماعيل الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، 4 حالات تعد على النيل بمساحة 100 متر مربع، وعدد 20 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 18 قيراط و22 سهمًا بمنشأة فضل التابعة لقرية بني صامت.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية ببني مزار بتطوير وتجميل ورفع مخلفات وكفاءة الطريق، بشارع العاشر من رمضان بحي شمال المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

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