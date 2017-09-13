حضور عمرو يوسف و«ضحك» وفاء عامر.. 6 لقطات من عزاء والد المنتج خالد حلمي

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حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال على حضور عزاء والد المنتج خالد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة راديو وان، أمس الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية، وكان من بين الحضور الإعلامية نجوى إبراهيم ورجاء الجداوي ومحمد هنيدي وطارق لطفي وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز اللقطات بالعزاء والتي أثار بعضها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

1- وفاء عامر

رغم حرص الفنانة "وفاء عامر" على أداء واجب العزاء في وفاة والد المنتج خالد حلمي؛ فإن عدسات المصورين التقطت لها بعض الصور المحرجة والتي ظهرت فيها تضحك بشكل لافت للأنظار.

2- الإعلاميون

شهد العزاء حضور عدد من الإعلاميين البارزين، من بينهم عمرو الليثي وتامر أمين ومجدي الجلاد ومعتز عبد الفتاح ومها بهنسي وهند رضا والإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة وغيرهم.

3- محمد الشقنقيري

وافق أمس الإثنين، عيد ميلاد الفنان "محمد الشقنقيري"، وعلى ما يبدو أنه تجاوز الاحتفال بعيد ميلاده حرصًا منه على حضور العزاء.

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4- عمرو يوسف

يعتبر حضوره عزاء والد المنتج خالد حلمي بالأمس، الظهور الأول للفنان عمرو يوسف بعد شائعة القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشهر الماضي، وتوعد "يوسف" بملاحقة المسؤولين عن تلك الشائعة المغرضة.

5- رجاء الجداوي

حرصت الفنانة رجاء الجداوي على حضور العزاء، ولكنها بدت متعبة وظهرت علامات الكبر على وجهها.

6- الأزرق

كان من اللافت للأنظار في العزاء، ارتداء كثير من الحضور للون الأزرق من باب المصادفة، وكان من بينهم الفنان محمد هنيدي وعمرو يوسف ومحمد الشقنقيري ومحمد محمود عبد العزيز والإعلامي طارق علام وأحمد شوبير وغيرهم.