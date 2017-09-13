من اللعب بأغطية «الكازوزة» إلى الترشح لرئاسة الأهلي.. 20 معلومة عن «بيبو»

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أعلن الكابتن محمود الخطيب، نائب رئيس النادي الأهلي سابقا، ترشحه على مقعد الرئيس فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل، وقال فى بيان رسمي أمس الثلاثاء: "تكليفًا من أعضاء وعشاق نادينا العريق (الأهلي).. واحترامًا وتقديرًا لمخاوف أعضاء النادي المشروعة على قيم ومبادئ وتقاليد الأهلي الراسخة المتوارثة.. ونزولًا على رغبة عامة للأهلاوية.. وحسمًا لأية جدل.. قررت وزملاء لي الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت إلزامية بحكم القانون والمقرر الانتهاء منها قبل الثلاثين من نوفمبر المقبل، الأمر لله أولًا.. ولأعضاء النادي ثانيًا.. بأن يتولى الأصلح إدارة نادينا الحبيب الأهلي".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 20 معلومة عن المرشح المحتمل لرئاسة النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.

1- اسمه بالكامل "محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرزاق الخطيب"، ولكنه اشتهر كرويا بـ"بيبو".

2- ولد في منطقة "الحلمية" يوم 30 أكتوبر 1954، أي أنه يبلغ من العمر 62 عاما.

3- تربى في أسرة تتكون من أب عمل محاسبا بوزارة الأوقاف، وأم، و12 أخا وأختا، "8 بنات، 4 أولاد"، كان ترتيبه العاشر بينهم.

4- يرجع سبب تسمية عائلته باسم "الخطيب" إلى عمل الكثير من أفراد العائلة في مهنة الخطابة بالمساجد.

5- له أصول سورية، حيث نزح جده من سوريا ليستقر بمصر، وقد عاش 124 عاما.

6- حاول والده إجهاض والدته في شهور الحمل الأولى، ولكن شاءت الأقدار أن تفشل عملية الإجهاض، ويولد "محمود"، وحينها قال له الطبيب: "روح يا شيخ ربنا عايز الولد ده ينزل".

7- بدأ حياته الرياضية كلاعب لرفع الأثقال، فقد كان دائما يقوم بممارستها فى المنزل من خلال حمل الأشياء الثقيلة للتدريب على رياضته المفضلة.

8- حبه لكرة القدم بدأ من خلال مداعبة أغطية "الكازوزة"، أثناء ذهابه مع والده يوميا لمدرسة "الأباظية"، التى كان والده يعمل وكيلا لها.

9- أول بطولة رسمية شارك بها كانت في عام 1961 بمدرسة "محمود خاطر"، ففي إحدى المباريات تغيب كابتن الفريق ليطلب ناظر المدرسة نزول "الولد" الخطيب، ليتألق ويساعد مدرسته على إحراز كأس منطقة مصر الجديدة.

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10- أصيب بإصابة بالغة في "سمانة" قدمه، كادت تجبره على اعتزال كرة القدم وهو في الحادية عشرة من عمره، بعدما شارك فى مباراة بين فريق بلدته بمركز أجا بمحافظة الدقهلية وقت إجازة المدارس، وتعمد مدافع الفريق الآخر إصابته بسبب عدم قدرته على إيقاف خطورته.

11- بدأ حياته الكروية ناشئا بنادي النصر في مصر الجديدة.

12- ضمه فتحي نصير للنادي الأهلي وعمره 16 عاما، مقابل 1000 جنيه.

13- أول مباراة له مع شباب الأهلي كانت أمام النصر فريقه السابق.

14- أول مباراة خاضها مع الفريق الأول كانت أمام "البلاستيك" في 15 أكتوبر عام 1972، وفى نفس المباراة سجل أول أهدافه.

15- وصل إجمالى أهداف "الخطيب" إلى 154 هدفا، كان منها 9 أهداف في كأس مصر، و36 في بطولات إفريقيا، والباقى في الدورى إلى جانب 27 هدفا مع منتخب مصر.

16- حصل مع الأهلي على بطولة الدوري 10 مرات و5 بطولات لكأس مصر.

17- اعتزل كرة القدم في عام 1988، وحضر مباراة اعتزاله أكثر من 120 ألف متفرج.

18- تولى مع فاروق جعفر مهمة تدريب المنتخب في 28 أغسطس 1996.

19- بعد الاعتزال تدرج في المناصب الإدارية بالنادي الأهلى حتى أصبح نائب رئيس النادي.

20- متزوج ولديه ثلاثة بنات هن: "رنا وندى ونور".