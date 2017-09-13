مصر للطيران تسير 180 رحلة لعودة 39 ألف حاج حتى اليوم

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أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن تسييرها 180 رحلة جوية لعودة 39 ألف حاج، وذلك منذ انتهاء موسم الحج.

وأوضحت "الشركة" في بيان لها، أنها نقلت 39 ألفًا و800 حاج، بواقع 22 ألفًا و900 حاج من جدة، و16 ألفا و900 حاج من المدينة المنورة على متن 180 رحلة جوية منهم 110 رحلات جوية قادمة من جدة و70 رحلة جوية قادمة من المدينة المنورة حتى اليوم الأربعاء.

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وأضافت أنه من المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى 23 رحلة جوية قادمة اليوم من الأراضي المقدسة بواقع 14 رحلة من جدة لنقل 2800 حاج من حجاج القرعة والترانزيت والأفراد والأجانب وشركات السياحة وبعثات الهيئات والمؤسسات، فضلاً عن رحلتين خاصتين لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالي، كما يستقبل مطار القاهرة 9 رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة أكثر من2200 حاج من حجاج قرعة وتضامن وحجاج الترانزيت وشركات السياحة والأفراد والأجانب وبعثات عمل الهيئات والمؤسسات، إضافة إلى رحلتين خاصتين لعودة حجاج فلسطين.

وتسير الشركة غدًا الخميس 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لنقل ما يقرب من 5 آلاف و400 حاج من حجاج القرعة والتضامن وبعثات عمل الهيئات والمؤسسات وحج الأفراد والأجانب وشركات السياحة والترانزيت فضلاً عن الرحلات الخاصة لعودة حجاج دولتي فلسطين ومالي.