انقلاب سيارة لنقل الأموال بداخلها 40 مليون جنيه على صحراوي البحيرة

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استقبل مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون في البحيرة اليوم، سائق وموظف بشركة نقل أموال مصابين بجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بمبلغ 40 مليون جنيه بالطريق الصحراوى الكيلو 105 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون بحادث انقلاب سيارة نقل أموال، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "نقل أموال" قيادة "مصطفى.م.س" 25 سنة سائق، مقيم المنيب بالجيزة، بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الخلفى الأيسر، ما أدى لانقلابها واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافقه "مصطفى.أ.ال" 22 سنة موظف بالشركة ومقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج "ولا يمكن استجوابهما"، وتم نقلهما لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

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وبسؤال كل من "محمد.ص.ال" 23 سنة ومقيم البساتين بالقاهرة، و"محمد.ال.ك " 45 سنة ومقيم الزيتون بالقاهرة "فردي الحراسة" بالسيارة، أقرا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأن السيارة بداخلها مبلغ 40 مليون جنيه، وأنهما كانا في طريقهما لتوصيلها من القاهرة لفرع بنك باركليز بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة في حينه، لتأمين السيارة والمبلغ المالي بها لحين المغادرة، وتم التنسيق والشركة المالكة لسرعة تدبير سيارة أخرى بديلة لنقل الأموال.

وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.