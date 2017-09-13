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تويتر يسأل "لو دخلنا دماغك هنلاقي".. و إجابات ساخرة من المغردين

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مصراوي Masrawy

تويتر يسأل "لو دخلنا دماغك هنلاقي".. و إجابات ساخرة من المغردين

12:32 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة من إعلان المصرية للاتصالات

الألبوم التالى

بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة من إعلان المصرية للاتصالات

كتب - هشام عواض:

تختلف اهتمامات الشباب كل مدى وحسب طبيعة الظروف، ويشغل بالهم العديد من الأمور سواء كانت الدراسة أو العمل أو الأمور العاطفية، وعبّر عدد من المغردين على موقع "تويتر" عن ما الذي يدور في مخيلتهم.

شارك الكثير من الشباب والفتيات في هاشتاج #لو_دخلنا_دماغك_هنلاقي الذي شهد مشاركات وتغريدات مختلفة، فالبعض قال أن ما يدور في رأيه سواء كان مسلسل أو أغنية ما أو التفكير في المستقبل.

وكانت كثير من التغريدات بها الحس الكوميدي مثل ما قاله أحد المغردين "هتلاقي حاجة كبيرة كدة وطالع منها شرايين خده أنا مش عايزه.. مش بستفاد منه"، وقال أخر "هتلاقي كلاب صعرانة بتعض بعض".

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مصراوي Masrawy

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