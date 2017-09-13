ضبط 40 طن "أرجل" دواجن فاسدة في مصنع لحوم بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

داهم ضباط مباحث التموين في الإسكندرية، مصنعًا لتصنيع اللحوم، بدون ترخيص، بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب، وضبط بداخله 40 طنًا من "أرجل" الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووردت معلومات لضباط التموين والتجارة الداخلية يفيد قيام المدعو "ص. ف. ب" 30 عامًا، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري داخل مصنع بدون ترخيص حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من أجزاء الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى استهداف المصنع بالاشتراك مع قسم تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، وضبط بداخله 40 طنًا من أرجل الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وألقت الحملة القبض على صاحب المصنع، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.