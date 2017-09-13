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ضبط 45 قضية تموينية في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 45 قضية تموينية في القليوبية

12:22 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ضبط 45 قضية تموينية في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية، حملة مكبرة على المخابز والمحال التجارية، لمراقبة مدى تطبيق القانون وصلاحية السلع، ومراقبة الأسعار، في كافة مدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط 45 قضية تموين شملت البيع بأسعار زائدة، وعدم حمل شهادات صحية، ومحال تجارية بدون تراخيص، وبيع سلع منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين بالمديرية، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع، وتطبيق القانون، وأسفرت عن ضبط 45 قضية تموينية متنوعة شملت نقص أوزان الخبز، وبيع سلع منتهية الصلاحية وأسعار زائدة وعدم حمل شهادات صحية ومحال تجارية بدون تراخيص.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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