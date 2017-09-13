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الكويت تخصص 100 مليون دولار لبناء مراكز صحية في 8 مدن عراقية

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مصراوي Masrawy

الكويت تخصص 100 مليون دولار لبناء مراكز صحية في 8 مدن عراقية

12:36 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الكويت تخصص 100 مليون دولار لبناء مراكز صحية في 8 مدن عراقية

بغداد (أ ش أ)
أعلن السفير الكويتي في العراق سالم غصاب الزمنان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص البرنامج العاجل لصندوق التنمية الكويتي 100 مليون دولار لبناء مراكز صحية في ثماني محافظات عراقية.

وذكر الزمنان في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن صندوق التنمية الكويتي يعمل على تقديم الدعم إلى العراق من خلال تنفيذ مشاريع عاجلة تقدم الخدمات التربوية والصحية للمواطنين العراقيين، كاشفا عن تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء مراكز صحية ضمن برنامج عاجل تم اعداده بالتنسيق بين البلدين .

واضاف ان تلك المستوصفات ستنفذ في ثماني محافظات، في مقدمتها الاكثر تضررا من العمليات الارهابية، اذ ستكون المباشرة بالتنفيذ بعد اجراء المناقصات من اجل اختيار شركات ومقاولين اكفاء سواء من العراق او الكويت، مشيرا الى ان تلك المستوصفات ستجهز بالمستلزمات الصحية والاجهزة الطبية الحديثة.

وتابع الزمنان أن المرحلة المقبلة ستشهد انشاء مدارس كرفانية للنازحين تستهدف المحافظات المحررة والمناطق التي تتمركز فيها الاسر النازحة كونها تضررت وعانت بسبب العصابات الاجرامية، لافتا إلى أن دولة الكويت تحرص على تعميق وتوثيق العلاقات الثنائية مع العراق، مشيرا الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية سبق ان خصص في وقت سابق 440 مليون دولار لتنفيذ مشاريع خدمية بالتنسيق مع اربع وزارات عراقية.

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Asha

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