حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي 15يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، حبس المحامي إبراهيم متولي، 15يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة.

وأوضحت مصادر، أن المتهم تم التحقيق معه مساء أمس، على ذمة المحضر رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ووجهة له اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "رابطة أسر المختفين قسريًا"، ونشر أخبار كاذبة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على إبراهيم متولي المحامي من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى جنيف، تلبية لدعوي من فريق عمل لجنة المختفين قسريًا بالأمم المتحدة.