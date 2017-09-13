أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي 15يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي 15يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

12:28 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي 15يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب- أحمد أبوالنجا:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، حبس المحامي إبراهيم متولي، 15يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة.

وأوضحت مصادر، أن المتهم تم التحقيق معه مساء أمس، على ذمة المحضر رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ووجهة له اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "رابطة أسر المختفين قسريًا"، ونشر أخبار كاذبة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على إبراهيم متولي المحامي من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى جنيف، تلبية لدعوي من فريق عمل لجنة المختفين قسريًا بالأمم المتحدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الجنايات" تستكمل تفضّ أحراز 23 متهمًا بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

    أخبار

  • للمرة الخامسة.. تجديد حبس ابنة القرضاوي 15 يومًا

    أخبار

  • نيابة أمن الدولة تأمر بتشريح جثامين 10 إرهابيين لتحديد هويتهم بأرض

    أخبار

  • النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع مقتل إرهابيين

    أخبار

إعلان

a0be0e4682.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض