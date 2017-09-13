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انتحار طالبة لمرورها بحالة نفسية بسبب انفصال والديها بالبحيرة

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انتحار طالبة لمرورها بحالة نفسية بسبب انفصال والديها بالبحيرة انتحار طالبة لمرورها بحالة نفسية بسبب انفصال والديها بالبحيرة

التحرير

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استقبلت اليوم مستشفى الرحمانية العام في البحيرة، طالبة بقرية نظارة سماديس مصابة بتسمم فسفوري، إثر تناول حبوب حفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب انفصال والديها عن بعضهما، وتوفيت.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول "إنجى .ا.م" 15 سنة طالبة، ومقيمة بقرية نظارة سماديس بدائرة المركز، مصابة بتسمم فسفوري "وتوفيت".

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وبسؤال والدها "السيد.م.ا" 41 سنة، مقيم دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أقر بتناول ابنته قرص تخزين غلال، ما أدى لوفاتها، لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب انفصال والديها عن بعضهما، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد التقرير الطبى يفيد بأن سبب الوفاة فشل بمراكز المخ الحيوية، نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.

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التحرير

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