مستشار ملك البحرين يبحث مع سفيرة مصر بالمنامة تعزيز العلاقات المشتركة

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استقبل مستشار ملك البحرين للشؤون الاقتصادية الدكتور حسن بن عبدالله فخرو اليوم الأربعاء، سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها على كافة المستويات.

ورحَّب مستشار ملك البحرين بالسفيرة المصرية، مشيدًا بعلاقات الصداقة الطيبة والتعاون الوطيد القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها.

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من جانبها أعربت سفيرة مصر، عن اعتزازها بعمق العلاقات بين مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية، مؤكدة حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات، متمنيةً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.