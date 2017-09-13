أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مستشار ملك البحرين يبحث مع سفيرة مصر بالمنامة تعزيز العلاقات المشتركة

Google+ Print
مستشار ملك البحرين يبحث مع سفيرة مصر بالمنامة تعزيز العلاقات المشتركة مستشار ملك البحرين يبحث مع سفيرة مصر بالمنامة تعزيز العلاقات المشتركة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل مستشار ملك البحرين للشؤون الاقتصادية الدكتور حسن بن عبدالله فخرو اليوم الأربعاء، سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية العربية لدى المملكة. 

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها على كافة المستويات.

ورحَّب مستشار ملك البحرين بالسفيرة المصرية، مشيدًا بعلاقات الصداقة الطيبة والتعاون الوطيد القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها.

شاهد أيضا

من جانبها أعربت سفيرة مصر، عن اعتزازها بعمق العلاقات بين مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية، مؤكدة حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات، متمنيةً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية