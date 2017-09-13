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عمال «الدلتا للسكر» يغلقون البوابات ويطردون مديري العموم (فيديو)

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عمال «الدلتا للسكر» يغلقون البوابات ويطردون مديري العموم (فيديو) عمال «الدلتا للسكر» يغلقون البوابات ويطردون مديري العموم (فيديو)

التحرير

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صعد العاملون بمصنع الدلتا للسكر بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتجاجاتهم، لليوم التاسع على التولي، للمطالبة بإضافة "معونة الغلاء" على الراتب الأساسي، طبقًا لقانون رقم 78 والذي أقره مجلس النواب هذا العام.

وقام العمال بغلقل بوابتي المصنع الرئيسية والجانية، وذلك عن طريق لحام البوابة، وأيضا منع دخول السكر الخام للمصنع بالإضافة إلي طرد مديري العموم.

وقد قامت القيادات الأمنية بالحامول، بالتحدث مع العمال صباح اليوم، لإقناعهم بفتح بوابات المصنع، ولكن رفض العمال فتح البوابات إلا بعد تنفيذ مطالبهم.

وطالب العاملون الرئيس عبدالفتاح بالتدخل في حل أزمتهم وتطبيق القانون، كما قدموا شكاوى لمجلس الوزراء ووزير لبحث مشكلتهم.

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من جانبه، أكد المهندس سليمان حسن، رئيس مصانع الدلتا، أن مطالب العمال مازالت قيد الدراسة تمهيدًا للرد عليها.

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التحرير

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