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«فيفا» يرفض تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري الممتاز

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«فيفا» يرفض تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري الممتاز «فيفا» يرفض تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري الممتاز

التحرير

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كشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفض تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري الممتاز.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن «فيفا»، رفض تطبيق حكم الفيديو لسببين الأول أنه تم تطبيقها في الجولة الأخيرة للدوري الماضي بشكل بدائي، والثاني أنه كان يجب تطبيق تجربة الحكم الإضافي أولًا، خاصة وأن لجنة الحكام أقامت 5 معسكرات لتدريب الحكام على تقنية الحكم الإضافي، بتكلفة تخطت 300 ألف جنيه.

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ولفت إلى أن اتحاد الكرة رفض تطبيق تقنية الحكم الإضافي لإنه سيزيد من تكاليف بدلات الحكام حيث إن عددهم في الملعب سيرتفع من 4 لـ6 حكام.

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التحرير

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