بعد كدمة أجايي.. أحمد فتحي يخضع لفحص طبي اليوم

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يخضع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي الفحص الطبي لفتحي من أجل الاطئمنان على جاهزية اللاعب بعد تعرضه لكدمة خفيفة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الثلاثاء.

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وتعرض فتحي لكدمة خلال كرة مشتركة مع النيجيري جونيور أجايي، خلال تقسيمة الفريق التي خصصها حسام البدري، المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.