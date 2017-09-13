اليوم.. الأهلي يترقب وصول عبدالله الشامي

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يترقب مسؤولو النادي الأهلي، وصول السوري عبدالله الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم الأهلي الشامي، إلى وسائل الإعلام فور وصوله للقاهرة على أن يشارك اللاعب بعدها في التدريبات الجماعية لفريقه.

وأرسل الأهلي، تذاكر دخول القاهرة للاعب اليوم الأربعاء، بعد أن تعهد سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بإنهاء أزمة تأشيرة دخوله لمصر.

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وتعاقد الأهلي مع الشامي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، حيث سافر عصام سراج، مدير التعاقدات بالأهلي إلى لبنان من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

وجاء تعاقد الأهلي مع المدافع السوري لتعويض احتراف أحمد حجازي، مدافع الفريق، إلى ويست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.