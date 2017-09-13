رسميًا.. الأمن يرفض زيادة أعداد جماهير الأهلي لموقعة الترجي

التحرير

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أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الأمن رفض بشكل رسمي زيادة أعداد الجماهير في لقاء الأهلي والترجي، والمقر لها السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الأمن تمسك بحضور 20 ألف متفرج فقط للمباراة، موضحًا أنه سيتم إعلان منافذ بيع التذاكر خلال ساعات قليلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.