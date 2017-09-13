أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا.. الأمن يرفض زيادة أعداد جماهير الأهلي لموقعة الترجي

Google+ Print
رسميًا.. الأمن يرفض زيادة أعداد جماهير الأهلي لموقعة الترجي رسميًا.. الأمن يرفض زيادة أعداد جماهير الأهلي لموقعة الترجي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الأمن رفض بشكل رسمي زيادة أعداد الجماهير في لقاء الأهلي والترجي، والمقر لها السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الأمن تمسك بحضور 20 ألف متفرج فقط للمباراة، موضحًا أنه سيتم إعلان منافذ بيع التذاكر خلال ساعات قليلة.

شاهد أيضا

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي