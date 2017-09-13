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أحمد ناجي يكشف عن ترتيب الحراس في المنتخب

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أحمد ناجي يكشف عن ترتيب الحراس في المنتخب أحمد ناجي يكشف عن ترتيب الحراس في المنتخب

التحرير

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أجاب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الوطني، عن سؤال: من هو الحارس الأول للمنتخب الوطني في الفترة الحالية؟، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات إذاعية.

وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن جميع الحراس لديه هم الحارس الأول، مشيرًا إلى أنه لو اختار الحارس بشكل عشوائي لن يكون لديه أي قلق على عرين الفراعنة.

ورد أحمد ناجي على التساؤل بأن شريف إكرامي حارس الأهلي هو الثالث في المنتخب، بعد عصام الحضري حارس التعاون السعودي، وأحمد الشناوي حارس ، بأنه لا يوجد ترتيب ثابت للحراس في المنتخب.

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وأوضح أحمد ناجي، أن إكرامي كان الحارس رقم 2 في كأس الأمم الإفريقية السابقة، وكان الأول وشارك كأساسي في مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم المقبلة، وكان رقم 3 في مباراة أوغندا الأخيرة.

وأكد ناجي: «إكرامي كان الحارس الأول في مباراة تونس، بينما كان الشناوي هو الحارس الأول في البطولة الإفريقية، وفي مباراة أوغندا كان الحضري الحارس الأول».

وأتم مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أنه يتشاور مع هيكتور المدير الفني للمنتخب في الحارس الذي يشارك بشكل أساسي، والقرار الأخير للمدرب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أنه لو اختار أي حارس من الثلاثي عن طريق القرعة سيؤدي بشكل مميز ويقدم الدور المطلوب منه.

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التحرير

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