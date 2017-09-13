اليوم.. لجنة الأندية تجتمع لوضع لائحة رابطة المحترفين

التحرير

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تعقد لجنة الأندية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، في مقر نادي طنطا، من أجل مناقشة لائحة رابطة الأندية المحترفة.

وعلمت «التحرير»، أن الاجتماع سيتطرق إلى وضع البنود الأساسية للائحة رابطة الأندية المحترفة، من أجل التشاور في بعض البنود مع مسؤولي اتحاد الكرة.

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وتم تشكيل لجنة سداسية من قبل، لوضع لائحة رابطة الأندية المحترفة، وتضم محمود طاهر رئيس الأهلي، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، ومحمد عبد السلام رئيس المقاصة، وفايز عريبي رئيس طنطا، ونهاد حجاج مستشار نادي الأسيوطي، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يحضر اجتماع اليوم، بعض الممثلين عن الأندية الـ18 المشاركين في بطولة الدوري الممتاز، التي انطلقت الجمعة الماضية.