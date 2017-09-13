الحكومة البريطانية تكسب تصويتا في البرلمان يسهل أجندة بريكست

علم الاتحاد الارووبي امام ساعة بيغ بن في لندن، في

لندن – (أ ف ب):

تمكنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء من كسب تصويت في البرلمان من شأنه المساعدة في منع نواب المعارضة من عرقلة تشريعات مستقبلية متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست).

وصوت مجلس العموم بغالبية 320 مقابل 301 صوتا لصالح اجراءات تضمن احتفاظ الحكومة بغالبية الاعضاء في لجان مشاريع القوانين.

والتصويت الذي طالب به المحافظون يهدف الى السيطرة على لجان رئيسية تدقق في مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

والعضوية في اللجان عادة تعكس تركيبة مجلس العموم، أي ان اي غالبية حكومية تضمن السيطرة على اللجان، مع افتراض عدم تمرد أي من نوابها.

لكن المحافظين خسروا غالبيتهم في الانتخابات المبكرة التي جرت يونيو مما أجبرهم على التوصل الى اتفاق غير رسمي مع حزب أصغر للاحتفاظ بالسيطرة، لكن هذا لا ينطبق على العضوية في اللجان.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن ان محاولة الحكومة تغيير القواعد "مسعى غير مسبوق للتلاعب بالبرلمان".

ولو خسرت الحكومة في تصويت الثلاثاء، لتمكن حزب العمال من عرقلة تشريعات مستقبلية في مرحلة اللجان، بغض النظر عن تمريرها في مجلس العموم.

وتواجه الحكومة باستمرار اتهامات بمحاولة تجاوز البرلمان في تطبيق بريكست.