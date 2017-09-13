إصابة شخصين في تصادم سيارتين ملاكي بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة العجوزة اليوم الأربعاء.

كانت غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة العجوزة.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي؛ وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة؛ وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.