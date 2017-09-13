استعدادا للعام الدراسي الجديد.. برنامج تدريبي لرفع كفاءة الحضانات بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تستهدف رفع كفاءة الحضانات التابعة لإشرافها على مستوى مراكز الإقليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد، في حضور حسام عبدالغفار وكيل الوزارة وأعضاء المؤسسات الأهلية والتنموية بالديوان العام.

وانطلق البرنامج التدريبي بالتعريف بجوانب الأنشطة المجتمعية والدور التوعوي للحضانات وأهمية التعامل مع الجمهور وتطوير مهارات القائمين عليها من أخصائيين ومشرفين ومعلمين.

وتحدثت عزة أبو المعاطي، مدير إدارة الأسرة والطفولة، عن أبرز العقبات التي تواجه الحضانات وآليات التعاون مع المديرية لحلها، وأبرزها سن القبول والمناهج المقررة وطرق التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

وأشار حسام عبد الغفار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية تنظم عددًا من ورش العمل تباعًا خلال الشهر الجاري على مستوى المحافظة على نطاق جميع الإدارات الاجتماعية لتعزيز ثقافة التنمية وصقل مهارات العاملين بها.