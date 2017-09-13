التخطيط: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% بالربع الأخير للعام المالي

كتب - محمد غايات:

استهل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث العريش الإرهابي الذي خلف 18 شهيدًا من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين يوم الاثنين الماضي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها عرضت على المجلس المؤشرات النهائية للربع الرابع للعام 2016 - 2017.

وأضافت "السعيد" في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 5% مقارنة بالربع الرابع للعام المالي الماضي، التي حققت 4.5%، موضحة أن ارتفاع المعدلات يُعد تطورًا للنمو الاقتصادي، ويرجع إلى نمو قطاعات التشيد والبناء والاتصالات والتجارة والتجزئة، لافتة إلى أن جميع القطاعات حققت معدلات جيدة.