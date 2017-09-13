الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدًا الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة شمالًا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهيّ معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى - العظمى

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 23 30

بلطيم 22 29

مطرح 21 29

السلوم 21 29

سيوة 24 35

بورسعيد 27 30

دمياط 24 29

العريش 20 31

رفح 24 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 23 38

رأس سدر 24 33

نخل 20 35

نويبع 28 35

طابا 21 33

كارتين 22 31

الطور 27 31

شرم الشيخ 31 37

الغردقة 30 36

مرسى علم 29 37

الفيوم 24 35

بني سويف 24 35

المنيا 24 35

أسيوط 24 35

سوهاج 27 37

قنا 27 40

الأقصر 27 42

أسوان 33 43

أبو سمبل 30 42

الوادي الجديد 30 40

شلاتين 28 42

أبو رماد 28 41

رأس حدربة 29 40

حلايب 30 39