مسؤول كردي يكشف إقامة قاعدة عسكرية جنوب أربيل لمحاربة داعش

بغداد (أ ش أ)

كشف مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في مخمور رشاد كلالي، أن القوات الأمريكية أقامت قاعدة عسكرية تضم مختلف أنواع الأسلحة والمعدات جنوب اربيل، مشيرا إلى أن إقامة القاعدة تهدف للتنسيق العسكري البري والجوي مع القوات العراقية والبيشمركة في عملية تحرير قضاء الحويجة.

وقال كلالي في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز " الأربعاء، إن القوات الأمريكية انشأت مؤخرا قاعدة عسكرية في منطقة مخمور جنوب أربيل"، مبينا أن "القاعدة أقيمت على مساحة ثمانية دونمات من الأراضي ويحتوي على كافة أنواع الأسلحة منها الصواريخ الذكية والمدفعية الثقيلة والدبابات والناقلات .

وأضاف أن الهدف الحالي لإقامة القاعدة هو التنسيق العسكري البري والجوي مع القوات العراقية والبيشمركة في عملية تحرير قضاء الحويجة"، لافتا إلى أنه يتم حاليا قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش في ناحية الزاب والحويجة من تلك القاعدة بشكل مستمر".