محاضرة عن الفيلسوف "سقراط" بمكتبة الإسكندرية

أ. ش. أ

نظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "الفيلسوف سقراط" في إطار مسابقة "ارسم وابحث" التي ينظمها المتحف في إطار أنشطة التربية المتحفية العديدة لرفع الوعي الأثري والتاريخي لدى الأطفال والشباب.

وألقت المحاضرة الأثرية رحاب علي، أخصائي وحدة الموقع الإلكتروني بمتحف الآثار.

وأوضح الدكتور الحسين عبدالبصير مدير المتحف، في تصريح اليوم الأربعاء، أن متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ينظم سنويًا مسابقة "ارسم وابحث"، لافتًا إلى أن موضوع المسابقة هذا العام "الفيلسوف اليوناني الشهير سقراط " والذي يضم المتحف تمثالاً نصفيًا له.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى ربط النشء بالحضارة المصرية العريقة عن طريق رسم بورتريه لشخصية العام، بالإضافة إلى كتابة الأطفال والشباب بحث مختصر عنه.