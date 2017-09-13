كتب - محمد شعبان:

أصيب طفل صدمته سيارة مُسرعة حال عبوره الطريق أعلى محور صفط اللبن.

تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مصادمة أعلى محور صفط اللبن، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة وتم نقلة للمستشفى لتلقي العلاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لبدء التحقيق.

سيارة مُسرعة تصدم طفل حال عبوره للطريق أعلى محور صفط اللبن