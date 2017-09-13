القوات المسلحة تحبط عملية ارهابية فى شمال سيناء

كتب - مصطفى المنشاوي وأشرف سويلم:

أحبطت القوات المسلحة صباح اليوم الأربعاء، فى شمال سيناء، عملية إرهابية كبرى كانت تخطط لها العناصر الارهابية حيث استغلت ف تلك العناصر حالة الرؤية الضعيفة لوجود شبورة مائية، وقام أحد العناصر التكفيرية مرتدياً حزاما ناسفا بمحاولة اقتحام ارتكازًا أمنياً للقوات المسلحة.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان، إنه "نتيجة ليقظة عناصر الإرتكاز الأمني، تم مقتل الإرهابي المرتدي للحزام الناسف، والتعامل المباشر مع باقي العناصر التكفيرية ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 2 من تلك العناصر".

وأوضح المتحدث العسكري أن باقي العناصر لاذت بالفرار، وجاري مطاردتهم لاستكمال القضاء عليهم.

فيما أسفر الحادث عن استشهاد جنديين من القوات المسلحة.

وأكدت القوات المسلحة على المضي قدماً في جهودها وتضحياتها لدحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار.