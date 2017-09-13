«الصحة» توافق على إقامة مركز لوجستي طبي بالأقصر

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وصلت إلى الأقصر، اليوم الأربعاء، لجنة من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور عماد زايد، لمناقشة إجراءات البدء في تنفيذ المركز الطبي اللوجستي للمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية، ليخدم محافظات الصعيد.

و تفقدت اللجنة موقع المركز وأبدت موافقتها عليه، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بتجهيز المركز ليكون أول مركز لوجستي طبى خارج القاهرة يخدم كافة محافظات جنوب الصعيد من خلال توريد كافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية لكافة المستشفيات والوحدات والمنشآت الصحية التابعة للوزارة، الأمر الذي سيوفر ملايين الجنيهات التي كانت تُصرف على سيارات الشحن والنقل للتوصيل لمحافظات الصعيد.

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وأوضح محمد بدر محافظ الأقصر، أنه تم اختيار مبنى المخبز المليوني ليستغل في إنشاء المركز اللوجستي الطبي، وذلك لتوفير نفقات تجهيزات البنية الأساسية، خاصة وأن مساحة هذا الموقع نحو 4000 متر مربع، الأمر الذي يسمح بتقسيمه ليشتمل كافة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وأضاف المحافظ، أنه في حال إبداء رغبة بالتوسع بالمركز مستقبلاً، سيكون من السهل التوسع رأسياً، مشيرًا إلى أن كافة إجراءات وتجهيزات المركز اللوجستي قيد التنفيذ، حيث سيتم افتتاحه خلال الشهور المقبلة ليكون أول صرح طبي بصعيد مصر للمستلزمات والأجهزة الطبية والغير طبية والأدوية.