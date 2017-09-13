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«مميش»: استثمارات ألمانية كبيرة في موانئ المنطقة الاقتصادية

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«مميش»: استثمارات ألمانية كبيرة في موانئ المنطقة الاقتصادية «مميش»: استثمارات ألمانية كبيرة في موانئ المنطقة الاقتصادية

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كتب:محمد مصباح شيماء رشاد

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن أن وفد كبير من المستثمرين الألمان ورجال الأعمال يزورون القاهرة أوائل أكتوبر المقبل، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية في جولته الحالية بألمانيا.

وأشار "مميش"، في بيان إعلامي، إلى أن اليوم الثاني من الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية في مدينة ميونيخ كان مثمرًا، حيث التقى ومسئولي شركة باور الألمانية العاملة في مجال الطاقة الهيدروليكية والموردة لمضخات قناة السويس، وتم الاتفاق على إقامة فرع لها داخل المنطقة الاقتصادية، في إطار زيادة استثماراتها وتوسيع أعمالها في .

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وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا مع شركة سيمنس لإنشاء مركز تدريب بمواصفات عالمية داخل المنطقة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية على متطلبات سوق العمل خاصة في المشروعات والصناعات الضخمة داخل المنطقة، معربا عن سعادته في نجاح وفد المنطقة الاقتصادية في مباحثاته مع الجانب الألماني والذي أبدى رغبته في إقامة استثمارات ألمانية والمشاركة في المشروعات القومية في مصر خاصة بالمناطق الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية علي أنه تم الاتفاق أيضا مع كبرى الترسانات البحرية الألمانية والعاملة في مجال صناعة وبناء وصيانة السفن، حيث يزور وفد من ممثلي الشركة الألمانية "الترسانة البحرية" المنطقة خلال أيام لعقد جلسات بشأن تطوير ترسانة بورسعيد البحرية والأدبية، وزيارة مواقع العمل ميدانيا.

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