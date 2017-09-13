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لماذا عليك النوم في سرير واحد مع كلبك؟

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مصراوي Masrawy

للنوم بجوار كلبك 4 فوائد..تعرف عليها؟

11:59 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

للنوم بجوار كلبك 4 فوائد..تعرف عليها؟

لماذا عليك النوم في سرير واحد مع كلبك؟

كتبت- ميرا ماهر:

تربية الحيوانات الأليفة بالمنزل هواية لدى العديد من الأشخاص، وكثيراً ما نسمع عن أخطار النوم بجانب الحيوانات المنزلية على نفس السرير، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً.

حيث ذكر موقع " purewow" أن تقاسم السرير مع الكلاب له العديد من الفوائد وهي:

تهدئة الأعصاب:

الكلاب تساعد على التقليل من القلق والاكتئاب، وذلك بمجرد إلقاء نظرة عليها وتقديم الخدمات لها.

الشعور بالأمان:

مجرد وجود الكلب بجانبك يساعدك على الشعور بالأمان.

الحصول على نوم مريح:

أثبتت الدراسات أن تنفس الكلب إلى جانبك أثناء النوم، وسماع ضربات قلبه يعمل كمهدئ طبيعي مما يساعد على الحصول على نوم مريح.

تعزيز علاقتك بالحيوانات الأليفة:

النوم في سرير واحد مع كلبك يجعله أكثر ولاءً وطاعة.

 

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