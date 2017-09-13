لماذا عليك النوم في سرير واحد مع كلبك؟
للنوم بجوار كلبك 4 فوائد..تعرف عليها؟
11:59 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017
لماذا عليك النوم في سرير واحد مع كلبك؟
كتبت- ميرا ماهر:
تربية الحيوانات الأليفة بالمنزل هواية لدى العديد من الأشخاص، وكثيراً ما نسمع عن أخطار النوم بجانب الحيوانات المنزلية على نفس السرير، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً.
حيث ذكر موقع " purewow" أن تقاسم السرير مع الكلاب له العديد من الفوائد وهي:
تهدئة الأعصاب:
الكلاب تساعد على التقليل من القلق والاكتئاب، وذلك بمجرد إلقاء نظرة عليها وتقديم الخدمات لها.
الشعور بالأمان:
مجرد وجود الكلب بجانبك يساعدك على الشعور بالأمان.
الحصول على نوم مريح:
أثبتت الدراسات أن تنفس الكلب إلى جانبك أثناء النوم، وسماع ضربات قلبه يعمل كمهدئ طبيعي مما يساعد على الحصول على نوم مريح.
تعزيز علاقتك بالحيوانات الأليفة:
النوم في سرير واحد مع كلبك يجعله أكثر ولاءً وطاعة.
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