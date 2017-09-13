التعليم تُنظم ورشة عمل لإعداد الخطط التشغيلية للإدارات التعليمية

القاهرة – أ ش أ:

عقدت الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بوزارة التربية والتعليم، ورشة عمل مع مديري الإدارة بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لكيفية إعداد خطط تشغيلية بالإدارات التعليمية، وتشخيص وتحليل الوضع الراهن بالمدارس.

وأكدت الدكتورة هاما عبد الرحمن منصور، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية تشخيص الواقع بالمدارس، برصد وتحديد الموارد المادية والبشرية ومعرفة التحديات ومشاكل المدرسة وتحليلها، وتحديد الاحتياجات اللازمة للمدارس، وترتيب الأولويات.

وتم خلال الورشة، تنفيذ استمارة تحليل الوضع الراهن لجميع المراحل التعليمية بالمدارس المختلفة بما فيه من تحديد نقاط قوة وضعف وفرص وتحديات؛ لإعداد خطة متوسطة المدى في ضوء أهداف الوزارة وخطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدة ضرورة التواصل الفعال بين مسئولي التخطيط بالإدارة والمسئولين بالمديريات التعليمية؛ لإعداد الخطط التشغيلية بالإدارات التعليمية في ضوء خطة المديرية التابع لها.