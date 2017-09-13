رئيس جامعة القاهرة يوضح حقيقة رفع مصروفات المدن الجامعية

كتب-محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أنهت كافة استعدادتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد السبت المقبل، مؤكداً استمرار الرسوم السابقة الخاصة بالمدن الجامعية وعدم رفعها.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر في اجتماعه نهاية الشهر الماضي، رفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لتكون 350 جنيهًا بدلا من 165 جنيه شهرياً.

وقال "الخشت" إن الجامعة سوف تتحمل زيادة الأسعار عن طلاب المدن الجامعية، حتى يتم حصر الطلاب غير القادرين وكفالتهم، وذلك إيماناً بدور الجامعة في رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتماشياً مع سياسة الدولة في دعم الطلاب غير القادرين.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تقرر تدشين مكتبا مخصصا بالمدينة الجامعية، لدراسة أحوال الطلاب غير القادرين ومساعدتهم، وفقاً لضوابط تضمن العدالة الاجتماعية، موضحاً أن من تثبت عدم قدرته على دفع المصروفات ستتكفل الجامعة به، وسيتم دراسة كل حالة على بناءً على ظروفها الاجتماعية .

وأكد الخشت أن الجامعة لن تخذل طلابها، مشيراً إلى أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، بعد انتهاء أعمال الصيانة وتوفير التجهيزات الخاصة بالإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين.