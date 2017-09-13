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مجلس جامعة الأزهر يقرر بدء الدراسة 23 سبتمبر بكليات القاهرة والأقاليم

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مصراوي Masrawy

مجلس جامعة الأزهر يقرر بدء الدراسة 23 سبتمبر بكليات القاهرة والأقاليم

11:46 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مجلس جامعة الأزهر يقرر بدء الدراسة 23 سبتمبر بكليات القاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى:
قرر مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بدء العام الدراسي الجديد يوم 23 سبتمبر الجاري بكليات القاهرة والأقاليم.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي قبل أسبوعين عن تحديد موعد بدء الدراسة بكليات القاهرة والأقاليم يوم 23 سبتمبر.. (للاطلاع عبر الرابط اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبحث المجلس الذي يعقد اجتماعه الشهري حالياً بمقر الإدارة بمدينة نصر، تحديد موعد التسكين بالمدن الجامعية وإمكانية زيادة المصروفات أسوة بما قرره المجلس الأعلى للجامعات، برفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لتكون 350 جنيهًا بدلا من 165 جنيه شهرياً.

 

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مصراوي Masrawy

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