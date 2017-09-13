ضبط 7 متهمين بالتجمهر وقطع الطريق الزراعي بطوخ

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط 7 من المشاركين في التجمهر وقطع الطريق الزراعي وشريط السكة الحديد أمام قرية كفر الجمال بطوخ بسبب اختفاء ربة منزل.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز طوخ يفيد بضبط 7 من المطلوبين على ذمة القضية 9314 إداري لسنة 2017 "تجمهر وقطع طريق"، بناءً على قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار.

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كان عدد كبير من أهالي قرية «كفر الجمال» بطوخ قاموا بقطع الطريق الزراعي السريع في الاتجاهين خلال شهر مايو الماضي، احتجاجًا على اختفاء سيدة من القرية، وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار 25 من المشاركين في الواقعة.