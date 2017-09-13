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«الصيادلة»: نعاني نقصًا شديدًا في أدوية ليس لها بدائل (فيديو)

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«الصيادلة»: نعاني نقصًا شديدًا في أدوية ليس لها بدائل (فيديو) «الصيادلة»: نعاني نقصًا شديدًا في أدوية ليس لها بدائل (فيديو)

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قال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: إن "هناك نقصًا شديدًا في أدوية ليس لها بدائل بالسوق المصرية مثل الهرمونات وحبوب منع الحمل وبعض القطرات المستوردة".

وأوضح "البدوي" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، "لدينا نقص في مشتقات الدم، ومصر ليس لديها صناعة مشتقات الدم، ووقعنا تحت رحمة شركات الأدوية لأننا لا نملك البلديل".

وتابع: "كان هناك مصنع وحيد فى لإنتاج المحاليل الطبية ويكفي حاجة المرضى بمصر بنسبة 60%"، موضحًا أن المصنع تعثر منذ عامين في "تشغيلتين"، وعلى الفور صدر قرار بإغلاق المصنع، مما أثّر على المحاليل في مصر".

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