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ضبط عاطل تخصص في سرقة فرامل القطارات بمحطة كفر الزيات

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل تخصص في سرقة فرامل القطارات بمحطة كفر الزيات

11:39 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ضبط عاطل تخصص في سرقة فرامل القطارات بمحطة كفر الزيات

ضبط عاطل تخصص في سرقة فرامل القطارات

كتب - علاء عمران:

نجحت قوة أمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أثناء تأمين حوش فرز محطة سكك حديد كفر الزيات، في ضبط "أ.ز"، 32 سنة، عاطل، حال سرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد.

وبالفحص تبين أن المتهم استولى من داخل حوش المحطة عبارة عن 5 قطع فرامل حديدية خاصة بقطارات السكة الحديد تزن حوالي 50 كجم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه واقعة السرقة، وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضية جنح مركز شرطة كفر الزيات "سرقة" حصر غيابي بالحبس لمدة سنة.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حُرر المحضر اللازم أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد كفر الزيات وأرسل بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة كفر الزيات لقيده وعرضه على النيابة.

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