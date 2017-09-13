تنفيذ 1014 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأربعاء، في حملات أمنية 1014 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 4 أحكام جناية، و445 جزئيًا، و142 مستأنف، و304 غرامات جزئية، و74 غرامات مستأنفة، و45 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 13970 جنيهًا مخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات .