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قرار جديد من النيابة في قضية العثور على جماجم وعظام بشرية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

قرار جديد من النيابة في قضية العثور على جماجم وعظام بشرية بأسيوط

11:49 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

قرار جديد من النيابة في قضية العثور على جماجم وعظام بشرية بأسيوط

أسيوط- أسامة صديق:

أمرت نيابة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحبس 3 أشقاء من المتهمين في واقعة الجماجم البشرية بمركز القوصية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة القبض على المتهم الرابع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم انتهاك حرمة الموتى، واتلاف ممتلكات الغير، والاستيلاء على أراض الغير.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط ثلاثة أشقاء متهمين في واقعة العثور على جماجم وعظام بشرية وهم "أ. ن"، "م. ن" ، و"ع. ن" ، من مركز القوصية والمتهمين في واقعة الجماجم البشرية، وإلقائها على الطريق الصحراوي الغربي، بقرية مير، بعد تجريفهم لمقابر الصدقة بمدينة القوصية للبناء عليها دون وجه حق.

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