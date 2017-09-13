بعد انهيار الشرفة.. حي المنتزه يخلي عقار "العصافرة" من السكان

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر حي المنتزه ثان في الإسكندرية إخلاء عقار بشارع ملك حفني بمنطقة العصافرة قبلي من السكان، دون المنقولات، لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، عقب انهيار شرفة شقة بالطابق الثالث في العقار.

وانهارت، مساء أمس، شرفة عقار بشارع ملك حفني، ما أسفر عن مصرع طفل "10 سنوات"، وإصابة 3 آخرين، تصادف مرورهم أسفل العقار وقت الحادث.

وقال اللواء عادل سلامة، رئيس حي المنتزه ثان، إن العقار بناء قديم ويتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وجزء بالطابق الرابع، لافتًا إلى أنه تم إخلاء العقار دون المنقولات وإثبات ذلك في محضر رسمي.

وأضاف رئيس الحي، أن العقار لم يصدر له أي قرارات سواء بالترميم أو الهدم منذ عام 2011 ما استدعى عرض تقرير المعاينة المبدئي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لدراسة حالته.