مصرع سائق وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "البحر الأحمر - قنا" دائرة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز أخميم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على طريق "البحر الأحمر - قنا" دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 7130 ملاكي سوهاج، قيادة "أحمد ربيعي عبدالله فضل الله" 27 عامًا، سائق ويقيم شارع الشهيد دائرة قسم أول سوهاج على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه "أحمد إسماعيل محمود" 28 عامًا، سائق بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المتوفى والمصاب لمستشفى سوهاج العام.

وأخطر اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2424 جنح المركز لسنة 2017.